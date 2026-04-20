Decretan prisión preventiva para conductor que manejaba borracho y provocó la muerte de una persona en Ñuñoa

En prisión preventiva quedó el conductor acusado de provocar un choque fatal mientras manejaba en estado de ebriedad en la comuna de Ñuñoa, hecho ocurrido la noche del pasado 17 de abril en avenida Irarrázaval.

La medida cautelar fue decretada por el 8° Juzgado de Garantía de Santiago durante la audiencia de formalización realizada este lunes, instancia en que se le imputaron los delitos de manejo en estado de ebriedad con resultado de muerte y lesiones menos graves.

De acuerdo con la investigación, el sujeto conducía a alta velocidad y marcó 2,01 gramos de alcohol por litro de sangre tras ser detenido.

90 días para la investigación

El fiscal jefe de Flagrancia Oriente, Jorge Reyes, explicó que “el imputado, manejando a exceso de velocidad y en estado de ebriedad, colisionó a otro vehículo”, causando la muerte de un conductor de 37 años, de nacionalidad chilena.

El persecutor agregó que, tras el impacto, también “atropelló a un transeúnte que se encontraba en el lugar, ocasionando lesiones menos graves”.

Por solicitud del Ministerio Público, el tribunal ordenó su ingreso en prisión preventiva y fijó un plazo de 90 días para la investigación.