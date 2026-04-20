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Histórico en Valdivia: navega el primer crucero híbrido-eléctrico de América construido en Chile

El Magellan Discoverer completó su primera navegación por el río Calle Calle y marcó un nuevo hito para la industria naval chilena antes de sus pruebas en mar abierto.

Juan Castillo

Histórico en Valdivia: navega el primer crucero híbrido-eléctrico de América construido en Chile

ASENAV concretó este domingo uno de los hitos más relevantes de la industria naval chilena de los últimos años.

El Magellan Discoverer, presentado como el primer crucero de lujo híbrido-eléctrico desarrollado en América para Antarctica21, completó con éxito su primera navegación por el río Calle Calle, en Valdivia, en una etapa clave previa a sus futuras pruebas en mar abierto.

La maniobra no pasó inadvertida en la capital de Los Ríos. La embarcación zarpó cerca de las 15:00 horas desde el astillero y avanzó por distintos puntos emblemáticos de la ciudad, incluyendo el paso bajo el Puente Cau Cau y el Puente Cruces.

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Debido a sus dimensiones, la operación exigió una coordinación avanzada con el Ministerio de Obras Públicas y una basculación especializada del viaducto, que debió abrirse a un ángulo mínimo de 30 grados, por sobre su apertura habitual cercana a los 28 grados.

Un hito industrial con sello valdiviano y proyección antártica

El crucero mide 94 metros de eslora, 17,20 metros de manga y 30,5 metros de altura, características que obligaron a ejecutar pruebas técnicas previas con otras embarcaciones de ASENAV para asegurar un tránsito seguro. La empresa destacó que este paso refuerza el valor estratégico de la construcción naval nacional y de la ingeniería desarrollada en el sur de Chile.

En esa línea, el gerente general de ASENAV, Fernando Rodríguez, afirmó que “el Magellan Discoverer es un crucero único, construido con ingeniería 100% chilena y equipado con una tecnología de propulsión híbrida-eléctrica sin comparación dentro del continente”.

Desde la empresa mandante, Antarctica21, también celebraron el avance del proyecto. Su CEO, Verónica Peragallo, sostuvo que “estamos muy contentos y orgullosos de que una empresa magallánica y chilena como la nuestra haya logrado concretar este mega proyecto”, agregando que esta nueva nave permitirá fortalecer una operación antártica enfocada en una exploración segura, innovadora y sostenible.

El diseño del Magellan Discoverer incorpora propulsión híbrida diésel-eléctrica, lo que permite reducir emisiones de CO₂, disminuir el ruido submarino y mejorar la eficiencia energética en ecosistemas sensibles como la Antártica.

Además, cuenta con certificación IMO Tier III, uno de los estándares ambientales más exigentes de la industria marítima. Tras esta navegación, el buque permanecerá en la planta número 2 de ASENAV para completar su etapa final de construcción, con entrega prevista para septiembre de 2026.

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