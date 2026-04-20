Todavía no camina con normalidad: astronauta de Artemis II revela su dura rehabilitación tras volver del espacio

Ya ha pasado poco más de una semana desde que la tripulación de la misión Artemis II logró una épica hazaña tras volver a la Tierra desde el espacio.

Si bien la misión concluyó con resultados positivos, los astronautas que sobrevolaron la Luna se han sometido a una compleja rehabilitación.

Christina Koch, una de las astronautas de Artemis II, mostró en sus redes sociales una serie de registros en donde aparece realizando ejercicios de coordinación y equilibrio, ya que aún no ha logrado caminar con naturalidad.

Según se aprecia en sus videos, Koch evidencia una notable pérdida del equilibrio, por lo que se encuentra en una rehabilitación junto a especialistas.

“Cuando las personas vivimos en microgravedad, los sistemas de nuestro cuerpo que han evolucionado para decirle a nuestro cerebro cómo nos movemos, los órganos vestibulares, no funcionan correctamente”, expresó Koch en redes sociales.

En esa misma línea, la astronauta indicó que “afortunadamente, ya nos estamos adaptando nuevamente a la gravedad 7 días después del amerizaje”.

Sus palabras fueron acompañadas de un video que rápidamente se hizo viral en redes sociales. A continuación, el registro:

Cabe recordar que la tripulación de Artemis II, compuesta por Reid Wiseman, Victor Glover, Koch y el canadiense Jeremy Hansen, regresó a la Tierra en perfectas condiciones el pasado 11 de abril luego de completar un sobrevuelo alrededor de la Luna a bordo de la cápsula Orión.