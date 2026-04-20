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VIDEO. Pánico en Teotihuacán: disparos desde la Pirámide de la Luna dejan dos muertos y escenas de caos entre turistas

Autoridades incautaron armas y continúan las diligencias del caso.

Nelson Quiroz

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GETTY IMAGES / NurPhoto

Un ataque armado ocurrido este lunes en la zona arqueológica de Teotihuacán, en México, dejó un saldo de dos personas fallecidas y tres heridas, luego de que un hombre abriera fuego desde la cima de la Pirámide de la Luna, en un hecho que generó pánico entre los visitantes.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, el sujeto escaló la estructura, de más de 40 metros de altura, y comenzó a disparar contra los turistas que recorrían la Plaza de la Luna, uno de los principales puntos del complejo.

Entre las víctimas fatales se encuentra una mujer de nacionalidad canadiense, mientras que las otras personas lesionadas fueron trasladadas a centros asistenciales.

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Tras el ataque, el individuo se habría quitado la vida en el mismo lugar. Autoridades informaron que en el operativo posterior se incautó un arma de fuego, un arma blanca y varios cartuchos, mientras se mantienen las investigaciones para esclarecer el móvil del hecho.

Videos difundidos en redes sociales muestran momentos de caos, con visitantes corriendo entre las estructuras y buscando refugio mientras se escuchaban detonaciones. En las imágenes también se observa a personas ocultándose tras muros de piedra y alertando sobre la situación.

El sitio arqueológico fue acordonado parcialmente mientras equipos de emergencia y seguridad realizaban las primeras diligencias. El caso continúa en desarrollo y ha generado conmoción tanto a nivel local como internacional.

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