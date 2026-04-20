Fatal choque en Paine: conductor en estado de ebriedad impacta poste y causa muerte de su acompañante
El accidente se registró durante la madrugada de este lunes. El conductor, quien además circulaba a alta velocidad, fue detenido.
Fatal choque en Paine: conductor en estado de ebriedad impacta poste y causa muerte de su acompañante
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Durante la madrugada de este lunes, se registró un fatal accidente de tránsito en la comuna de Paine, región Metropolitana, que dejó a una persona fallecida.
Según información preliminar, el hecho ocurrió alrededor de las 01:00 horas en el sector de Camino Padre Hurtado, donde un conductor transitaba a alta velocidad en compañía de una mujer.
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En ese momento, el hombre perdió el control del vehículo y chocó con un poste del alumbrado público. Debido a la magnitud de la colisión, su acompañante murió en el lugar.
En tanto, el conductor fue trasladado hasta el Hospital Barros Luco, donde se encuentra estable. Posteriormente, Carabineros procedió a su detención, asegurando que conducía en estado de ebriedad al momento del accidente.
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