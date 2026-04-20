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Metro de Santiago reporta retraso en frecuencia de trenes de Línea 5: así funciona el servicio hoy

La empresa informó una alteración en la frecuencia habitual de trenes en Línea 5 durante la mañana de este lunes. Revisa qué pasó y cómo opera el servicio.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno

Una nueva complicación en la red del Metro de Santiago marcó la mañana de este lunes.

Esto luego de que la empresa reportara un retraso en la frecuencia habitual de trenes en Línea 5.

La alerta fue comunicada a través de redes sociales, donde Metro advirtió a los pasajeros sobre posibles demoras en sus desplazamientos.

“L5 presenta retraso en su frecuencia habitual de trenes”, señalaron en sus redes sociales, junto con pedir a los usuarios que consideraran esa situación para planificar su viaje.

Según los antecedentes preliminares conocidos durante la mañana, uno de los episodios que incidió en la contingencia fue que un tren continuó sin servicio en estación Barrancas y permaneció detenido por más tiempo de lo habitual.

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