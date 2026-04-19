Un operativo policial permitió la detención de uno de los presuntos involucrados en un robo con intimidación ocurrido en una tienda del Mall Outlet Buenaventura, en la comuna de Quilicura.

El procedimiento, que quedó registrado en video, muestra el momento en que Carabineros intercepta a un sospechoso y recupera uno de los vehículos utilizados en el delito.

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Según informó el capitán Esteban Jiménez Orrutia, comisario de servicio de la 49ª Comisaría, el hecho ocurrió cerca de las 15:00 horas, cuando al menos cinco sujetos ingresaron al local comercial tras llegar en dos automóviles.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, los individuos actuaron de forma coordinada: mientras un grupo sustraía rápidamente prendas utilizando herramientas para cortar dispositivos de seguridad, otro vehículo permanecía en el exterior bloqueando el acceso para facilitar la huida.

Tras la denuncia, se activó un operativo policial que incluyó a unidades de distintas comunas y apoyo aéreo. Uno de los vehículos fue ubicado posteriormente en Huechuraba, donde su conductor intentó escapar a pie, siendo finalmente detenido por personal policial.

En el automóvil recuperado se hallaron elementos como pasamontañas, guantes y “miguelitos”, objetos utilizados para dificultar una eventual persecución. Las especies robadas, en tanto, habrían sido trasladadas en un segundo vehículo que aún no ha sido recuperado.

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Desde Carabineros indicaron que el detenido mantiene antecedentes policiales, aunque sin causas vigentes, y no se descarta que el delito haya sido previamente planificado.

El Ministerio Público instruirá las diligencias para avanzar en la investigación, mientras se espera la cuantificación total de lo sustraído.