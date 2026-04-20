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Familia sufre robo de $200 millones en su casa en Peñalolén: delincuentes escalaron cerco y entraron por una ventana

Durante la noche de este domingo, una familia sufrió un millonario robo al interior de su vivienda en la comuna de Peñalolén, región Metropolitana.

Según información preliminar, el hecho ocurrió en una casa ubicada en el condominio Jardines de las Pircas, en momentos en que las víctimas se encontraban fuera del domicilio .

No obstante, al volver –cerca de las 22:00 horas– se percataron del robo en su hogar, desde donde fueron sustraídas diversas pertenencias, entre ellas joyas, electrodomésticos y dinero en efectivo, avaluados en más de $200 millones.

Intento de otros robos

Las cámaras de seguridad del lugar captaron la llegada de tres sujetos a bordo de un vehículo, quienes ingresaron a la vivienda tras escalar el cerco perimetral y acceder por una ventana .

La Brigada Investigadora de Robos Metropolitana de la PDI quedó a cargo de realizar las diligencias correspondientes. En tanto, se investiga un posible intento de otros robos a viviendas del sector por parte del grupo.