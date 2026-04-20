;

Detienen a tres estudiantes por agresión a ministra Lincolao en la Universidad Austral de Chile

Los detenidos –dos hombres y una mujer– fueron capturados en operativos realizados durante esta mañana en Valdivia.

Ruth Cárcamo

Matías Gallegos

Agencia UNO

Agencia UNO

La Policía de Investigaciones (PDI) confirmó la detención de tres personas por su presunta participación en la agresión que sufrió la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, en la Universidad Austral de Chile, ubicada en Valdivia.

Cabe recordar que el incidente ocurrió el pasado 8 de abril en el campus Isla Teja, donde la autoridad había sido invitada a participar en la inauguración del año académico.

Revisa también

ADN

Desde la PDI detallaron que los detenidos son dos hombres –uno estudiante de Bioquímica y el otro de Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales– y una mujer estudiante de Antropología, todos alumnos de la casa de estudios.

Control de detención y formalización

Los tres fueron detenidos en el marco de operativos realizados durante esta mañana en Valdivia y se espera que, cerca de las 10:00 horas, pasen a control de detención para posteriormente ser formalizados.

Según se informó, uno de los detenidos sería quien aparece en registros audiovisuales pateando el vehículo de la ministra Ximena Lincolao durante su salida de la universidad.

Contenido patrocinado

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

¿Quiénes son &#039;The Cockroaches&#039;? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

¿Quiénes son 'The Cockroaches'? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: &#039;Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...&#039;

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: 'Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...'

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

&#039;EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO&#039;: Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

'EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO': Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad