Detienen a tres estudiantes por agresión a ministra Lincolao en la Universidad Austral de Chile
Los detenidos –dos hombres y una mujer– fueron capturados en operativos realizados durante esta mañana en Valdivia.
La Policía de Investigaciones (PDI) confirmó la detención de tres personas por su presunta participación en la agresión que sufrió la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, en la Universidad Austral de Chile, ubicada en Valdivia.
Cabe recordar que el incidente ocurrió el pasado 8 de abril en el campus Isla Teja, donde la autoridad había sido invitada a participar en la inauguración del año académico.
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Desde la PDI detallaron que los detenidos son dos hombres –uno estudiante de Bioquímica y el otro de Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales– y una mujer estudiante de Antropología, todos alumnos de la casa de estudios.
Control de detención y formalización
Los tres fueron detenidos en el marco de operativos realizados durante esta mañana en Valdivia y se espera que, cerca de las 10:00 horas, pasen a control de detención para posteriormente ser formalizados.
Según se informó, uno de los detenidos sería quien aparece en registros audiovisuales pateando el vehículo de la ministra Ximena Lincolao durante su salida de la universidad.
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