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Brutal crimen en Santiago Centro: mujer apuñala a su conviviente y escapa tras dejarlo agonizando

Según información preliminar, la pareja de nacionalidad venezolana ya habría tenido problemas de violencia intrafamiliar previamente.

Juan Castillo

Richard Jiménez

Brutal crimen en Santiago Centro: mujer apuñala a su conviviente y escapa tras dejarlo agonizando

Brutal crimen en Santiago Centro: mujer apuñala a su conviviente y escapa tras dejarlo agonizando

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Un presunto caso de parricidio quedó al descubierto en las últimas horas en Santiago Centro, luego de que un hombre de 28 años muriera tras ser apuñalado al interior de un edificio residencial ubicado en calle San Diego, en el sector barrio del Matta Sur.

La principal sospechosa es su conviviente, una mujer de 31 años, quien escapó del lugar y, hasta ahora, permanece prófuga, aunque ya estaría identificada por las autoridades.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, ambos, de nacionalidad venezolana, mantenían una discusión en el departamento que compartían. En medio de ese episodio, la mujer habría tomado un cuchillo y atacado al hombre, quien alcanzó a salir de la vivienda para pedir ayuda, pero terminó desplomándose en el pasillo del edificio, donde finalmente murió a causa de la herida.

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Fiscalía apunta a un posible contexto previo de violencia intrafamiliar

El fiscal Felipe Olivari entregó una primera versión sobre la dinámica del crimen y afirmó que “ella, al parecer, toma un arma cortante, un cuchillo de grandes dimensiones, y lo apuñala en el sector del pecho, herida que le causó finalmente la muerte”.

Según detalló la Fiscalía, existía una causa previa del año 2023 en la que la mujer había denunciado al fallecido por lesiones, lo que abre la posibilidad de un contexto de violencia intrafamiliar anterior al ataque fatal. Sin embargo, las circunstancias exactas del hecho aún están siendo reconstruidas por los equipos policiales y por el Ministerio Público.

Otro elemento clave para la investigación es que el arma homicida fue encontrada en el lugar. El cuchillo, que presentaba rastros de sangre, fue incautado para los peritajes correspondientes.

A eso se suma la existencia de un testigo presencial, otro ciudadano venezolano que vivía con la pareja, cuya declaración será fundamental para establecer cómo se produjo la agresión y qué ocurrió en los minutos previos a la muerte del joven.

Por ahora, la mujer sigue siendo intensamente buscada, mientras la causa avanza bajo la figura de parricidio.

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