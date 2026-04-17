Filtración de “Avatar: La Leyenda de Aang” golpea a Paramount y anticipa pérdidas millonarias

Una de las apuestas más ambiciosas de Paramount enfrenta un complejo escenario tras la filtración completa de la película Avatar: La Leyenda de Aang en internet, meses antes de su estreno oficial.

El proyecto, con un presupuesto cercano a los 80 millones de dólares, ya circula masivamente en redes y plataformas piratas, afectando directamente su rendimiento esperado.

PARAMOUNT Ampliar

El impacto económico preocupa en la industria. Aunque no existen cifras oficiales, analistas advierten que las pérdidas podrían alcanzar decenas de millones de dólares.

La cinta estaba pensada como un contenido clave para atraer suscriptores a Paramount+, por lo que su difusión gratuita reduce drásticamente ese incentivo y debilita el modelo de negocio del estudio.

La magnitud del problema quedó en evidencia con las más de 10 millones de visualizaciones ilegales que ya acumula el filme. Esto no solo afecta el estreno, previsto para octubre, sino también el valor global de la franquicia, incluyendo futuros proyectos y productos asociados. El golpe es mayor considerando que la película originalmente iba a llegar a cines, pero fue redirigida al streaming como parte de una estrategia para fortalecer la plataforma.

A nivel interno, la filtración también generó molestia entre los equipos creativos. Animadores y colaboradores cuestionaron que años de trabajo terminaran distribuidos sin control, en un episodio que califican como una falta de respeto hacia la industria.

Mientras el estudio intenta eliminar el contenido de internet e investiga el origen de la filtración, que podría estar ligado a un error de distribución, el desafío ahora es recuperar el interés del público.



