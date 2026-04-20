Día del Cine 2026 en Chile: fecha, precios de entradas y cines con descuentos
El evento se extenderá hasta el miércoles 22 de abril con las principales cadenas cinematográficas adheridas.
Esta semana tendrá lugar en Chile el día del cine, que homenajea el impacto del “séptimo arte” a nivel cultura y social. La celebración contará con grandes descuentos en los precios de las entradas.
Cinépolis, Cinemark, Cineplanet, Muvix y Cine Star son las empresas que contarán con precios de 2.000 pesos para boletos en salas 2D y 3D. así también, las salas especiales (IMAX, 4DX, Prime, MX4D) tendrán un valor de 4.000 pesos.
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Las distintas cadenas que participarán en el día del cine ofrecerán distintos servicios con descuentos en sus salas de proyección.
- Cinépolis: Todas las funciones y salas.
- Cinemark: Salas 2D, 3D, XD y Premier.
- Cineplanet: Disponibilidad en sus complejos.
- Muvix: Salas Prime y MX4D.
- Cine Star: Salas tradicionales y 3D.
La cartelera y promociones de cada empresa cinematográfica se pueden encontrar a detalle en sus portales web oficiales.
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