Día del Cine 2026 en Chile: fecha, precios de entradas y cines con descuentos

Esta semana tendrá lugar en Chile el día del cine, que homenajea el impacto del “séptimo arte” a nivel cultura y social. La celebración contará con grandes descuentos en los precios de las entradas.

Cinépolis, Cinemark, Cineplanet, Muvix y Cine Star son las empresas que contarán con precios de 2.000 pesos para boletos en salas 2D y 3D. así también, las salas especiales (IMAX, 4DX, Prime, MX4D) tendrán un valor de 4.000 pesos.

Día del Cine 2026 en Chile: ¿Dónde puedo obtener mis descuentos y qué salas hay disponibles para ver películas?

Las distintas cadenas que participarán en el día del cine ofrecerán distintos servicios con descuentos en sus salas de proyección.

Cinépolis : Todas las funciones y salas.

Todas las funciones y salas. Cinemark : Salas 2D, 3D, XD y Premier.

Salas 2D, 3D, XD y Premier. Cineplanet : Disponibilidad en sus complejos.

Disponibilidad en sus complejos. Muvix : Salas Prime y MX4D.

Salas Prime y MX4D. Cine Star: Salas tradicionales y 3D.

La cartelera y promociones de cada empresa cinematográfica se pueden encontrar a detalle en sus portales web oficiales.