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Día del Cine 2026 en Chile: fecha, precios de entradas y cines con descuentos

El evento se extenderá hasta el miércoles 22 de abril con las principales cadenas cinematográficas adheridas.

Felipe Romo

BoleterIa de Cine Hoyts en Mall Plaza Egaña.FOTO: MARIO DAVILA/AGENCIAUNO

BoleterIa de Cine Hoyts en Mall Plaza Egaña. FOTO: MARIO DAVILA/AGENCIAUNO / MARIO DAVILA/AGENCIAUNO

Esta semana tendrá lugar en Chile el día del cine, que homenajea el impacto del “séptimo arte” a nivel cultura y social. La celebración contará con grandes descuentos en los precios de las entradas.

Cinépolis, Cinemark, Cineplanet, Muvix y Cine Star son las empresas que contarán con precios de 2.000 pesos para boletos en salas 2D y 3D. así también, las salas especiales (IMAX, 4DX, Prime, MX4D) tendrán un valor de 4.000 pesos.

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Las distintas cadenas que participarán en el día del cine ofrecerán distintos servicios con descuentos en sus salas de proyección.

La cartelera y promociones de cada empresa cinematográfica se pueden encontrar a detalle en sus portales web oficiales.

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