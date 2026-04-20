La investigación por el ataque ocurrido durante el rodaje de la serie Sin senos sí hay paraíso sumó un nuevo antecedente clave: la difusión de un video de seguridad que muestra el momento exacto de la agresión en el set de grabación en Bogotá.

Las imágenes, reveladas por medios colombianos, registran cómo el atacante irrumpe en la locación sin previo aviso y arremete contra miembros del equipo de producción.

El registro audiovisual ha sido incorporado a la indagatoria para reconstruir la dinámica de los hechos y determinar con precisión la secuencia del crimen.

El ataque, ocurrido el pasado 18 de abril en el sector del Parque Nacional Oriental, dejó un saldo de tres personas fallecidas, incluidos dos trabajadores de la producción y el propio agresor.

La violencia del episodio provocó conmoción en el elenco y en el gremio audiovisual, que ha exigido mayores medidas de protección en este tipo de rodajes.

A partir del análisis del video, las autoridades trabajan ahora en identificar la ruta de escape y eventuales fallas en los protocolos de seguridad del lugar. En paralelo, las grabaciones de la nueva temporada permanecen suspendidas mientras se desarrollan las diligencias.

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