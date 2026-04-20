VIDEOS. Impactante corneada en Sevilla: famoso torero queda “muy grave” tras brutal ataque de toro que le perforó el recto
El accidente ocurrió durante la tradicional Feria de Abril y dejó al hombre con una lesión compleja que requirió cirugía inmediata.
El torero español Morante de la Puebla se encuentra en estado “muy grave” tras sufrir una impactante cornada durante una corrida en la Plaza de Toros de La Maestranza, en Sevilla.
El incidente ocurrió este lunes mientras lidiaba al cuarto toro de la jornada, en el marco de la tradicional Feria de Abril.
El momento se produjo cuando el diestro intentaba controlar al animal con el capote, pero este se le vino encima y lo embistió con fuerza.
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El impacto lo dejó tendido en la arena, con visibles signos de dolor, siendo rápidamente auxiliado por su equipo y trasladado a la enfermería del recinto, donde fue intervenido de urgencia.
Horas más tarde, el parte médico confirmó la gravedad de la lesión: una herida de aproximadamente 10 centímetros en una zona extremadamente delicada, que comprometió parte del aparato esfinteriano y provocó una perforación en el recto.
La cirugía se extendió por más de dos horas e incluyó la reparación interna de los tejidos afectados, además de la instalación de drenajes para evitar complicaciones.
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