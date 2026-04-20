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VIDEO. ¿Comiendo por impulso? Experta en nutrición revela método que puede detener un atracón en 30 segundos

Se trata de un método rápido que busca ayudar a recuperar el control en momentos de ingesta compulsiva.

Javiera Rivera

¿Estás comiendo mucho? Experta en nutrición reveló cómo detener un atracón en 30 segundos

¿Estás comiendo mucho? Experta en nutrición reveló cómo detener un atracón en 30 segundos / seb_ra

Comer en exceso es una situación más común de lo que parece.

Ya sea por estrés, ansiedad o aburrimiento, muchas personas experimentan episodios en los que pierden el control frente a la comida, lo que luego suele venir acompañado de culpa o malestar.

Frente a este problema, una especialista en nutrición compartió una técnica rápida que promete ayudar a frenar estos episodios en solo 30 segundos.

La dietista Rachel Paul, formada en la Universidad de Columbia, explicó en redes sociales una estrategia simple para interrumpir un episodio de “binge eating” o atracón.

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“Puedes estar en medio de un atracón y esto lo detendrá en seco”, aseguró.

El método se divide en dos pasos de 15 segundos cada uno:

1. Interrupción física

El primer paso consiste en realizar una acción corporal que ayude a cortar el impulso automático de comer.

Puede ser algo tan simple como colocar la mano sobre el pecho y respirar profundamente, o bien movimientos suaves como estiramientos, saltos o giros del torso.

El objetivo es reconectar con el cuerpo y romper el patrón impulsivo.

2. Reinicio mental

Luego, la especialista recomienda repetir frases que ayuden a retomar el control.

Algunos ejemplos:

  • “Puedo comer esto mañana”
  • “Yo tengo el control, no la comida”
  • “No necesito seguir comiendo para sentirme mejor”

Estas afirmaciones buscan calmar el sistema nervioso y cambiar el foco mental en el momento crítico.

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