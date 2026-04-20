“Chile te da lo que exactamente tú entregas”: modelo venezolana sorprende con sincera mirada sobre el país

La modelo venezolana-chilena Michelle Peint dio que hablar en redes sociales luego de publicar un video contando su experiencia en el país.

La también participante del reality, El Internado, comentó en un primer registro que como venezolana le ha sorprendido que la respuesta fácil de los chilenos ante la incomodidad es “si no te gusta, ándate para tu país”.

“Nosotros estamos en un proceso de adaptación y te puedo asegurar que ninguno de nosotros lo quiso pasar por voluntad, lo tuvimos que pasar por necesidad”, indicó.

“La verdad cruda es que hoy en día hay problemas con extranjería, nos multan por atrasos. Las justificaciones que te dan por no aceptar los papeles no son coherentes. Imagínate querer adaptarte y que siempre escuches ‘ándate para tu país’”, dijo la modelo.

“Normalizamos comportamientos y acciones que muchos chilenos no entienden”

Dicho registro generó comentarios de todo tipo, lo que motivó a Michelle Peint a publicar un segundo video, en el que dio su punto de vista ante la adaptación de los venezolanos en Chile.

“Entiendo perfectamente por qué muchos chilenos hoy se sienten agotados e incluso invadidos. Yo conozco mucho mi cultura, normalizamos comportamientos y acciones que muchos chilenos no entienden. Quizás el volumen alto para nosotros es un goce de paz, pero para ellos es invadir su paz”, comentó.

“Entiendo que muchos de mis compatriotas no han tenido suerte aquí, por mil factores les cuesta adaptarse”, dijo Peint.

“No puedes construir un futuro sólido en un lugar que rechazas o que intentas desafiar todo el tiempo”

La también modelo profundizó en su punto de vista y comentó que ella también vio, en un principio, con mucho rechazo a Chile, pero que con el tiempo se logró adaptar.

“Cuando conocí el sur es cuando conecté con su gente. Algo hizo un clic, no perdí mi esencia, ni mi sazón, pero aprendí a balancear ambas culturas. Chile no te está pidiendo que dejes de ser tú, te está pidiendo consciencia”, comentó.

“Si queremos que la xenofobia baje, tiene que partir por nosotros. El que no se adapta, el que falta el respeto y que nos deja mal a todos no va a prosperar”, agregó.

Para finalizar, Michelle Peint entregó una profunda reflexión para sus compatriotas y extranjeros que se encuentran en nuestro país.

“No puedes construir un futuro sólido en un lugar que rechazas o que intentas desafiar todo el tiempo. Deja de ver a Chile como un enemigo, míralo como la tierra que te permite renacer. Cuando respetes su silencio y su orden, las puertas se abren de par en par. Chile te da lo que exactamente tú entregas” cerró.