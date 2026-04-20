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VIDEO. Eugenia Lemos conmueve a todos con emotivo registro de su hija: “En un abrir y cerrar de ojos...”

La influencer argentina compartió el crecimiento de su bebé en su sexto mes de vida.

Felipe Romo

Eugenia Lemos conmueve a todos con emotivo registro de su hija: “En un abrir y cerrar de ojos...”

Eugenia Lemos y su esposo Matías Kosznik se convirtieron en padres el pasado 28 de septiembre, con el nacimiento de su hija Alegra. Ahora, la pajera compartió en tierno registro del crecimiento de la bebé.

6 meses en un abrir y cerrar de ojos”, escribió la influencer argentina, en un video donde se celebran los seis meses de vida de su hija.

La publicación superó los 20 mil likes en Instagram, con más de 200 comentarios.

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La también diseñadora compartió los detalles de esta etapa en su vida, con varios cambios físicos que experimentó.

Llevo más de 20 años haciéndome ropa a medida con diseñadores. Tengo 3 bodegas, 5 clósets con el vestuario lleno de ropa. Uno de mis objetivos es volver a mi talla para volver a usarlo. No es fácil”, contó en conversación con LUN.

Sin embargo, afirmó que a pesar de que esto “tiene sus consecuencias” , ella “las toma con amor y felicidad”.

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