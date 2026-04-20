;

Bancada de diputados DC fija postura frente al Plan de Reconstrucción Nacional: “Vamos a rechazar la idea de legislar”

El diputado Jorge Díaz anunció el inicio de una reserva de constitucionalidad para aclarar dudas sobre la forma en que fue presentado el proyecto.

Ruth Cárcamo

Diana Copa

Agencia UNO

Agencia UNO / Oscar Guerra

El jefe de la bancada de diputados de la Democracia Cristiana (DC), Jorge Díaz, anunció que su sector decidió rechazar la idea de legislar el Plan de Reconstrucción Nacional.

Para este martes está programado que el Gobierno ingrese al Congreso la denominada “Ley Miscelánea” –que contempla más de 40 iniciativas–, razón por la cual el Ejecutivo se ha desplegado para asegurar los votos.

Revisa también

ADN

En ese contexto, el Partido Comunista (PC), el Frente Amplio (FA) y el Partido Socialista (PS) ya acordaron rechazar la idea de legislar el proyecto, a lo que ahora se sumó la bancada de diputados de la DC.

“Vamos a rechazar la idea de legislar”

“La bancada de diputados y diputadas de la DC ha tomado la decisión de iniciar una reserva de constitucionalidad respecto al proyecto de reconstrucción, y que principalmente dice relación con la manera en cómo se ha presentado el proyecto”, dijo Jorge Díaz.

“Por lo tanto, vamos a rechazar la idea de legislar para que previamente se acuda al Tribunal Constitucional a ver la reserva de constitucionalidad, que es lo que corresponde para disipar todas las dudas de la forma de tramitación de este proyecto”, añadió.

Contenido patrocinado

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

¿Quiénes son &#039;The Cockroaches&#039;? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

¿Quiénes son 'The Cockroaches'? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: &#039;Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...&#039;

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: 'Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...'

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

&#039;EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO&#039;: Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

'EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO': Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad