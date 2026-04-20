Bancada de diputados DC fija postura frente al Plan de Reconstrucción Nacional: “Vamos a rechazar la idea de legislar”

El jefe de la bancada de diputados de la Democracia Cristiana (DC), Jorge Díaz, anunció que su sector decidió rechazar la idea de legislar el Plan de Reconstrucción Nacional.

Para este martes está programado que el Gobierno ingrese al Congreso la denominada “Ley Miscelánea” –que contempla más de 40 iniciativas–, razón por la cual el Ejecutivo se ha desplegado para asegurar los votos.

En ese contexto, el Partido Comunista (PC), el Frente Amplio (FA) y el Partido Socialista (PS) ya acordaron rechazar la idea de legislar el proyecto, a lo que ahora se sumó la bancada de diputados de la DC.

“Vamos a rechazar la idea de legislar”

“La bancada de diputados y diputadas de la DC ha tomado la decisión de iniciar una reserva de constitucionalidad respecto al proyecto de reconstrucción, y que principalmente dice relación con la manera en cómo se ha presentado el proyecto”, dijo Jorge Díaz.