¿Autoelogio o recuperación? El tenso cruce entre Jorge Quiroz y Máximo Pacheco en la junta de accionistas de Codelco

La junta de accionistas de Codelco se desarrolló este lunes bajo un clima de alta tensión marcado por los cuestionamientos del Ejecutivo a la gestión de la estatal. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, arremetió contra el presidente del directorio, Máximo Pacheco, ironizando sobre el informe de gestión presentado. “¿No hay ninguna crítica? ¿La administración no se hace ninguna crítica de nada, comparte este autoelogio?”, disparó el jefe de las finanzas públicas ante el balance de la cuprífera.

Pese a los dardos de Hacienda, Pacheco defendió la estabilidad de la compañía asegurando que “Codelco no está en crisis” y que sigue siendo el mejor negocio para el país. No obstante, el directivo reconoció ante los ministros Quiroz y Daniel Mas (Economía y Minería) que la administración cometió un error estratégico al intentar desarrollar cuatro megaproyectos estructurales de forma simultánea, lo que provocó retrasos y complicaciones operativas.

Debilidad financiera y proyecciones de inversión

En términos de liquidez, la directiva sinceró la compleja situación de la caja. Pacheco admitió que la depreciación anual —de entre US2.000yUS2.300 millones— no logra financiar el presupuesto de inversión requerido. Por este motivo, la estatal proyecta un flujo de caja neto negativo para los próximos tres a cuatro años, lo que derivará en un incremento del endeudamiento para sostener la continuidad operativa.

Uno de los proyectos clave discutidos fue la nueva concentradora de la división Radomiro Tomic. Según reveló el director Eduardo Bitran, esta iniciativa tendría un costo estimado de US$4.500 millones. Ante la magnitud de estas cifras, el biministro Mas consultó específicamente por la capacidad de cumplimiento de la estatal en el corto y mediano plazo dada la estrechez financiera reconocida.

Futuro de la mesa directiva y activos

Respecto a la continuidad de los mandatos, el periodo de Máximo Pacheco y otras dos directoras expira a fines de mayo. Aunque el gobierno de José Antonio Kast no ha oficializado nombres, el economista Bernardo Fontaine surge como la carta principal para asumir la presidencia de la corporación. Las autoridades confirmaron que las nominaciones definitivas se comunicarán en los próximos días.

Finalmente, se abordó la posible venta de activos no estratégicos, como pertenencias mineras en etapas tempranas de exploración. Mientras el ministro Mas derivó la responsabilidad al gobierno corporativo de la empresa, Quiroz enfatizó que la propiedad de Codelco está resguardada en la Constitución, por lo que cualquier cambio profundo excede la opinión de una administración particular y corresponde a una decisión de carácter nacional.