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VIDEO. Charlize Theron revela el violento episodio que marcó su infancia: “Dejó muy claro que nos iba a matar”

La actriz recordó la noche en que su madre asesinó su padre en defensa propia, en medio de un contexto de violencia familar.

Verónica Villalobos

Charlize Theron revela el violento episodio que marcó su infancia: “Dejó muy claro que nos iba a matar”

Charlize Theron volvió a referirse a uno de los episodios más duros de su vida, al relatar la noche en que su madre mató a su padre en defensa propia, en un hecho ocurrido en 1991.

En entrevista, la actriz describió el ambiente de violencia y tensión que precedió el momento, marcado por el consumo de alcohol y conflictos constantes en su hogar. “Supe que algo malo iba a pasar”, recordó sobre esa noche.

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Según su testimonio, su padre llegó armado a la casa y disparó contra la vivienda, lo que llevó a su madre a actuar para protegerse. El hecho fue posteriormente calificado como defensa propia.

Theron relató que tanto ella como su madre se refugiaron en una habitación mientras ocurrían los disparos, en uno de los momentos más críticos de su infancia.

La actriz también abordó el impacto que tuvo crecer en ese entorno, señalando que el alcoholismo y la violencia verbal eran parte de la dinámica familiar durante años

Hoy, la intérprete decidió compartir su experiencia para visibilizar este tipo de situaciones y acompañar a quienes han vivido contextos similares.

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