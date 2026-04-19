Incendio obliga a evacuar sede de la Armada Argentina en Buenos Aires

Santiago

Un incendio de gran magnitud se registró en el Edificio Libertad, sede de la Armada Argentina, generando un amplio operativo de emergencia en el sector de Retiro.

El fuego se inició en los pisos 12 y 13 del inmueble, provocando una densa columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad y obligando a evacuar al menos a 75 personas.

En el lugar trabajaron equipos de Bomberos, Policía Federal y personal de emergencia, quienes lograron controlar el avance de las llamas tras varias horas de labores.

Producto del incidente, cinco personas resultaron afectadas por inhalación de monóxido de carbono, aunque ninguna se encuentra en riesgo vital.

Las causas del incendio aún no han sido determinadas y serán investigadas por las autoridades una vez finalizados los peritajes correspondientes.