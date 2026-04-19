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Sorpresa en la qualy del Masters de Madrid: dos chilenos se enfrentarán por primera vez en 12 años

El sorteo del cuadro clasificatorio del torneo español determinó que Cristian Garin y Nicolás Jarry se verán las caras en primera ronda.

Bastián Lizama

Alejandro Tabilo, Nicolás Jarry, Cristian Garin y Tomás Barrios | Getty Images

Alejandro Tabilo, Nicolás Jarry, Cristian Garin y Tomás Barrios | Getty Images / Zhe Ji

Este domingo, se llevó a cabo el sorteo del cuadro de la qualy del Masters 1000 de Madrid, que dejó un particular cruce para el tenis chileno.

Esto, porque Cristian Garín (83° del ranking ATP) y Nicolás Jarry (155°) deberán enfrentarse en la primera ronda clasificatoria, en un duelo que marcará su primer enfrentamiento en 12 años.

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La última vez que ambos se midieron fue precisamente en España, en el ITF F12 Futures 2014, donde “Gago” se impuso en la final por 3-6, 6-3 y 6-1. Hasta ahora, nunca se han enfrentado en el circuito ATP.

El ganador de este encuentro deberá medirse en la segunda ronda de la qualy ante el vencedor del partido entre el estadounidense Martin Damm (124°) y el italiano Andrea Pellegrino (131°), en busca de un cupo en el cuadro principal del torneo.

Por su parte, Tomás Barrios (120°) también iniciará su camino en la clasificación enfrentando al húngaro Zsombor Piros (144°). En caso de avanzar, su próximo desafío saldrá del duelo entre Christopher O’Connell (141°) y Dino Prizmic (87°).

Los partidos de los tres tenistas chilenos están fijados para este lunes 20 de abril, en horario por confirmar. Cabe recordar que Alejandro Tabilo (45°) disputará directamente el cuadro principal del Masters 1000 de Madrid, que tendrá como grandes ausentes al español Carlos Alcaraz (2° ) y al serbio Novak Djokovic (4°).

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