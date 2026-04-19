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Exministro Cordero critica agenda de seguridad y apunta a “menos improvisación”

El abogado cuestionó la instalación del Gobierno en esta materia y llamó a una gestión más pragmática.

Verónica Villalobos

ExMinistro de Seguridad, Luis Cordero

ExMinistro de Seguridad, Luis Cordero / Oscar Guerra

Santiago

El exministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, analizó la agenda del Gobierno del Presidente Kast y planteó reparos respecto a su implementación en materia de seguridad.

En conversación con Mesa Central, sostuvo que “Otra cosa es con guitarra, o bien es conveniente separar el relato de la campaña del relato de gobernar.

Esta administración asumió con un plan muy estructurado y organizado en materia de seguridad pública, que interpeló al Gobierno de Gabriel Boric por la instalación de este ministerio. Uno esperaba que, dada la retórica del Gobierno de emergencia, hubiera menos improvisación”.

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En esa línea, profundizó en su diagnóstico señalando que “la ausencia de un plan, como cuáles son los objetivos del Gobierno sobre los indicadores centrales vinculados en materias de seguridad. Cuáles son las metas a las que se comprometieron”, es parte de lo que explica esta percepción.

Asimismo, abordó el debate económico vinculado al Plan de Reconstrucción Nacional, indicando que “esta es una reforma tributaria. El mundo de la izquierda y la centroizquierda debe entender que la gente siente cierta desafectación de los impuestos. Criteria demuestra que la carga impositiva de la gente debería bajar. Este proyecto es un desafío para el sector privado. Si uno quiere tener crecimiento, esta propuesta necesita consensos relativamente transversales”.

Finalmente, añadió que “¿Estamos todos de acuerdo en que el país debe crecer? Sí. No conozco a nadie que diga lo contrario”, reforzando la necesidad de acuerdos amplios para avanzar en la agenda económica.

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