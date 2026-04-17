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Golpe al Masters 1000 de Madrid: dos estrellas del circuito anuncian su baja del torneo

El español Carlos Alcaraz y el serbio Novak Djokovic no participarán del certamen en la capital española por lesión.

Bastián Lizama

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Getty Images / Visionhaus

A pocos días para el inicio del Masters 1.000 de Madrid, el español Carlos Alcaraz (2° del ranking ATP) y el serbio Novak Djokovic (4°) comunicaron a través de redes sociales que no participarán del torneo por lesión.

“Hay noticias que cuesta muchísimo dar. Madrid es casa, uno de los lugares más especiales del calendario para mí, y por eso me duele tanto no poder jugar aquí por segundo año consecutivo", expresó Alcaraz, quien venía de bajarse del ATP 500 de Barcelona por una molestia en la muñeca.

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Por su parte, Djokovic, quien no ha logrado recuperarse de una lesión en el hombro derecho, señaló: “Lamentablemente, no podré competir en el Mutua Madrid Open este año. Estoy continuando mi recuperación para volver pronto. ¡Hasta pronto!”, afirmó en su cuenta de X.

Además de Alcaraz y Djokovic, el número uno del mundo, Jannik Sinner, también puso en duda su presencia en el Masters 1000 de Madrid. Tras ganar el título en Montecarlo, el italiano aseguró que se tomaría unos días para evaluar si viajará o no a a la capital de España.

Cabe recordar que el certamen se jugará desde el próximo lunes 20 de abril hasta el 3 de mayo. La primera ronda del cuadro principal comenzará a disputarse el miércoles 22 de abril y la gran final está pactada para el domingo 3 de mayo.

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