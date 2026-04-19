;

Crisis en Artemis: falla en nave Orión sacude a la NASA y amenaza con frenar programa lunar

El estado del escudo térmico abrió debate sobre la seguridad de futuras misiones.

ADN Radio

GETTY IMAGES

GETTY IMAGES / MATT HARTMAN

El regreso de la cápsula Orion tras la misión Artemis II encendió una inesperada polémica técnica que tensiona el futuro del programa lunar de la NASA. El foco está en su escudo térmico, una pieza clave para la seguridad de la tripulación.

La discusión se desató luego de que circulara una imagen del módulo tras su amerizaje, donde se aprecia una zona blanquecina en la parte inferior.

ADN

GETTY IMAGES / Anadolu

El registro, ampliamente difundido en redes, generó dudas sobre un posible daño en el sistema de protección térmica, diseñado para soportar temperaturas extremas durante el reingreso a la Tierra, recogió T13.

Revisa también

ADN

Algunos especialistas plantearon que el desgaste del material no habría sido uniforme. Este proceso, conocido como ablación, mediante el cual el recubrimiento se consume para disipar calor, es normal, pero su comportamiento irregular abrió interrogantes sobre el desempeño del escudo en futuras misiones.

Desde la agencia espacial buscaron bajar el tono a la controversia. El administrador de la NASA, Jared Isaacman, aseguró que la decoloración observada no corresponde a material desprendido ni implica un daño estructural. Según lo indicado por el citado medio, la marca coincide con zonas previamente testeadas en laboratorio, donde ya se habían registrado efectos similares.

Pese a ello, el episodio reactivó un debate de fondo: si el sistema actual ofrece garantías suficientes para las próximas etapas del programa Artemis, que contempla misiones tripuladas más complejas, incluyendo el regreso humano a la Luna.

El escudo térmico de Orion es uno de los más sofisticados jamás construidos, capaz de resistir temperaturas cercanas a los 1.650 °C. Su correcto funcionamiento es vital, ya que actúa como barrera entre el calor extremo del reingreso y la cápsula.

Por ahora, la NASA anunció revisiones exhaustivas, aunque las primeras inspecciones no han detectado fallas críticas.

Contenido patrocinado

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

¿Quiénes son &#039;The Cockroaches&#039;? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

¿Quiénes son 'The Cockroaches'? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: &#039;Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...&#039;

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: 'Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...'

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

&#039;EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO&#039;: Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

'EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO': Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad