Crisis en Artemis: falla en nave Orión sacude a la NASA y amenaza con frenar programa lunar

El regreso de la cápsula Orion tras la misión Artemis II encendió una inesperada polémica técnica que tensiona el futuro del programa lunar de la NASA. El foco está en su escudo térmico, una pieza clave para la seguridad de la tripulación.

La discusión se desató luego de que circulara una imagen del módulo tras su amerizaje, donde se aprecia una zona blanquecina en la parte inferior.

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El registro, ampliamente difundido en redes, generó dudas sobre un posible daño en el sistema de protección térmica, diseñado para soportar temperaturas extremas durante el reingreso a la Tierra, recogió T13.

Algunos especialistas plantearon que el desgaste del material no habría sido uniforme. Este proceso, conocido como ablación, mediante el cual el recubrimiento se consume para disipar calor, es normal, pero su comportamiento irregular abrió interrogantes sobre el desempeño del escudo en futuras misiones.

Desde la agencia espacial buscaron bajar el tono a la controversia. El administrador de la NASA, Jared Isaacman, aseguró que la decoloración observada no corresponde a material desprendido ni implica un daño estructural. Según lo indicado por el citado medio, la marca coincide con zonas previamente testeadas en laboratorio, donde ya se habían registrado efectos similares.

Pese a ello, el episodio reactivó un debate de fondo: si el sistema actual ofrece garantías suficientes para las próximas etapas del programa Artemis, que contempla misiones tripuladas más complejas, incluyendo el regreso humano a la Luna.

El escudo térmico de Orion es uno de los más sofisticados jamás construidos, capaz de resistir temperaturas cercanas a los 1.650 °C. Su correcto funcionamiento es vital, ya que actúa como barrera entre el calor extremo del reingreso y la cápsula.

Por ahora, la NASA anunció revisiones exhaustivas, aunque las primeras inspecciones no han detectado fallas críticas.