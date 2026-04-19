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“Me hacía la vida imposible”: querida actriz recordó duras tensiones con reconocida figura de TV

Paty Cofré participó en el capítulo más reciente de Socios de la Parrilla donde repasó su historia como actriz.

Nicolás Lara Córdova

“Me hacía la vida imposible”: querida actriz recordó duras tensiones con reconocida figura de TV

Este sábado se emitió el capítulo más reciente de Socios de la Parrilla a Domicilio, el que tuvo como invitada especial a la querida actriz, Paty Cofré.

Cofré repasó en el espacio las tensiones que tuvo con la recordada intérprete de la televisión chilena: Helvecia Viera.

“Las actrices, todas (le tenían mala). La señora Helvecia, que en paz descanse, me hacía la vida imposible”, comentó la actriz de 87 años.

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“Me sacaba de los sketches en Valparaíso, donde teníamos una compañía de revistas. Ahí conocí al que se fue a España, al Bigote (Arrocet). Nos hicimos bien amigos”, dijo Paty Cofré.

En el programa, la también comediante habló del actor Guillermo Bruce, quien falleció en 2011 producto de un paro cardíaco.

“Él es compadre”, comentó Cofré, agregando que Bruce también era parte de su círculo cercano.

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