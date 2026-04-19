EE.UU. intercepta y retiene buque iraní en el estrecho de Ormuz y escala la tensión en la zona

Un nuevo episodio de tensión internacional se registró en el Golfo de Omán, luego de que Donald Trump informara que fuerzas militares de su país interceptaron y retuvieron un buque iraní que intentaba cruzar el estratégico estrecho de Ormuz.

El hecho ocurre en medio del conflicto entre Washington y Teherán por el control de esta vía clave para el comercio energético mundial.

Según detalló el mandatario, la embarcación —identificada como TOUSKA— habría intentado evadir el bloqueo naval impuesto por Estados Unidos. En ese contexto, Trump afirmó que “un buque de carga de bandera iraní intentó burlar nuestro bloqueo naval, y las cosas no les salieron bien”.

Intercepción militar y advertencias ignoradas

De acuerdo con la versión entregada por el presidente estadounidense, el destructor USS Spruance fue el encargado de interceptar la nave en el Golfo de Omán. En ese momento, la tripulación iraní habría sido advertida para detener su avance.

Sin embargo, la orden no fue acatada. Trump aseguró que “la tripulación iraní se negó a acatarla, por lo que nuestro buque de la Marina los detuvo en seco”, agregando que actualmente la embarcación se encuentra bajo custodia de fuerzas estadounidenses.

El mandatario también explicó que el buque estaba sujeto a sanciones del Departamento del Tesoro, debido a un historial de actividades ilícitas. En esa línea, enfatizó que “tenemos la custodia total del buque y estamos inspeccionando lo que lleva a bordo”.

Este nuevo episodio podría escalar las tensiones entre Estados Unidos e Irán, en un contexto donde ambas naciones mantienen posiciones enfrentadas respecto al control marítimo y las sanciones económicas.