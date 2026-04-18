Aumenta tensión tras cierre del estrecho de Ormuz: denuncian disparos contra buques que buscaban cruzar

Al menos dos buques denunciaron haber sido alcanzados por disparos este sábado mientras intentaban cruzar el estratégico estrecho de Ormuz, uno de los puntos clave para el comercio mundial de petróleo.

Según fuentes del sector marítimo consignadas por El País, los incidentes ocurrieron en medio de una creciente tensión en la zona luego de que Irán anunciara su cierre, aunque por ahora no se ha confirmado si las embarcaciones sufrieron daños.

Los barcos afectados navegaban bajo bandera de India, lo que elevó rápidamente la presión diplomática. El gobierno indio reaccionó convocando al embajador de Irán en Nueva Delhi para exigir explicaciones por lo ocurrido, en un contexto marcado por restricciones en el paso marítimo vinculadas al conflicto entre Teherán y Estados Unidos.

India presiona a Irán por seguridad en rutas comerciales

El ministro de Exteriores de India, Subrahmanyam Jaishankar, calificó el incidente como grave y expresó la preocupación de su país por la seguridad de sus embarcaciones. En esa línea, subrayó la importancia que India concede a la seguridad de la navegación mercante y de los marineros, en referencia al impacto que estos hechos pueden tener en el comercio internacional.

Desde Nueva Delhi también se hizo un llamado urgente a restablecer la normalidad en la zona. El jefe de la diplomacia india pidió a Irán que permita el tránsito seguro de sus buques, indicando la necesidad de “comenzar a facilitar el paso de los barcos con destino a India a través del estrecho lo antes posible”.

El incidente ocurre en un momento especialmente delicado, ya que Irán ha retomado medidas de control sobre el estrecho de Ormuz, afectando el tránsito marítimo en una de las rutas más importantes del mundo. Cabe recordar que India mantenía acuerdos previos con Teherán para garantizar el paso seguro de sus embarcaciones, lo que añade incertidumbre sobre la continuidad de estos pactos.

Por ahora no se reportan víctimas, pero el episodio vuelve a encender las alarmas sobre la estabilidad en la región y su impacto en los mercados energéticos globales, especialmente si se prolongan las restricciones o aumentan los incidentes.