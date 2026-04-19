Bachelet entra en fase decisiva en la ONU: presentación definirá su opción a liderar el organismo

La expresidenta Michelle Bachelet se prepara para uno de los momentos más decisivos de su carrera internacional: la presentación ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que podría definir su eventual llegada a la Secretaría General del organismo.

La instancia se realizará este martes 21 de abril en Nueva York y contempla una exposición de tres horas, donde deberá presentar su visión y responder preguntas de los Estados miembros.

La exmandataria será la primera en intervenir entre los candidatos, en una sesión que se desarrollará de forma virtual y que marcará el inicio de la evaluación formal de los postulantes.

Su propuesta, publicada en su sitio oficial, apunta a una organización más moderna, con capacidad de anticiparse a crisis globales y generar resultados concretos en sus tres pilares: paz, desarrollo y derechos humanos.

Cuatro candidatos y un proceso con poder de veto

Bachelet compite con el diplomático argentino Rafael Grossi, el exmandatario senegalés Macky Sall y la economista costarricense Rebeca Grynspan. El proceso contempla una etapa clave en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde 15 miembros —incluidos cinco permanentes con poder de veto— deberán recomendar a un candidato.

Tras las exposiciones, se requerirá el respaldo de al menos nueve votos para avanzar, siempre que ninguno de los países con veto (China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos) bloquee la nominación. Posteriormente, la Asamblea General deberá ratificar la propuesta.

La candidatura de Bachelet cuenta con el impulso de Brasil y México, luego de que Chile retirara su respaldo. La exjefa de Estado llegó a Nueva York el pasado 15 de abril para preparar su presentación, en un proceso que podría marcar su regreso a un rol de liderazgo global.

Con una trayectoria previa en la ONU —como directora de ONU Mujeres y Alta Comisionada para los Derechos Humanos—, Bachelet busca posicionarse como una figura capaz de liderar el organismo en un contexto internacional marcado por conflictos, crisis climática y desafíos económicos.

Actualmente, el cargo es ocupado por António Guterres, quien asumió en 2017 y fue reelecto en 2021. El próximo secretario general iniciará funciones el 1 de enero de 2027.