Homicidio frustrado en Huechuraba: hombre recibe seis disparos desde vehículo en movimiento

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Un hombre de 37 años se encuentra en estado grave tras ser atacado a balazos en la comuna de Huechuraba, en la Región Metropolitana.

El hecho ocurrió en calle Las Verbenas, donde la víctima recibió al menos seis disparos en distintas partes del cuerpo, incluyendo piernas, brazos y el rostro, siendo posteriormente trasladada al Hospital San José.

Según los primeros antecedentes, los disparos habrían sido efectuados desde un vehículo en movimiento. Testigos indicaron que los responsables abrieron fuego sin mediar provocación, generando alarma entre vecinos del sector.

Fiscalía investiga posible vínculo con banda delictual

El fiscal del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Milibor Bugueño, entregó detalles sobre las diligencias en curso, señalando que “se están recabando junto a personal de OS9 tanto cámaras de seguridad como testigos, para acreditar tanto la existencia del delito como la participación de los imputados”.

Además, en el lugar se encontraron 15 vainillas, algunas correspondientes a un arma calibre 9 milímetros, .

De acuerdo con información preliminar, los autores del hecho estarían vinculados al denominado clan “Los Lara”, una banda conocida en el sector.

Este antecedente ya es parte de las líneas investigativas que desarrollan el OS9 y Labocar de Carabineros, quienes trabajan para identificar y detener a los responsables.