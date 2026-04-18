La exhibió en redes sociales: detienen a adolescente en Melipilla con subametralladora artesanal

Un adolescente de 16 años fue detenido en la comuna de Melipilla, en la Región Metropolitana, tras ser sorprendido con una subametralladora de fabricación artesanal y droga en su poder.

El procedimiento se concretó en el marco de un operativo policial que se extendió por varios días y que fue gatillado por publicaciones en redes sociales donde el menor exhibía armamento.

Según los antecedentes entregados por 24 Horas, la investigación comenzó luego de que las policías detectaran contenido en plataformas digitales donde el joven mostraba armas de fuego y sustancias ilícitas. Esta situación activó diligencias coordinadas con el Ministerio Público, permitiendo identificar domicilios vinculados al imputado y concretar su detención.

Publicaciones en redes activaron operativo policial

El jefe de Zona Metropolitana de Carabineros, Manuel Cifuentes, detalló que el caso se originó tras la revisión de contenido en internet, señalando que “se verificó la ubicación de determinadas páginas en las cuales se observaban a dos adolescentes portando armas de fuego y armas blancas”.

En esa línea, agregó que “previa coordinación con el Ministerio Público, se hizo un ingreso voluntario a uno de esos inmuebles y se logró incautar una subametralladora que está siendo periciada”, precisando que el arma será analizada por el Laboratorio de Criminalística para determinar su funcionamiento y capacidad de disparo.

De acuerdo con lo informado, el armamento corresponde a una subametralladora artesanal con una inscripción tipo UZI calibre 12, lo que ha encendido las alertas por la peligrosidad de este tipo de elementos en manos de menores de edad.

Uno de los elementos más llamativos del caso fueron las propias publicaciones del adolescente, quien incluso escribió durante el procedimiento: “CTM porque llegó el GOPE a mi casa”.

El joven quedó a disposición de la justicia, mientras continúan las diligencias para esclarecer el origen del arma y eventuales vínculos con otros delitos, en un caso que vuelve a poner en discusión el rol de las redes sociales en la exposición y propagación de conductas delictivas.