Decretan arresto domiciliario total y arraigo nacional a agresor del alcalde de San Bernardo

El Juzgado de Garantía de San Bernardo decretó este sábado las medidas cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional contra el agresor del alcalde de dicha comuna, Christopher White, durante un operativo municipal.

Los hechos ocurrieron durante la noche del miércoles, cuando el jefe comunal estaba presente en el operativo donde estaban retirando rucos, escombros y chatarra en la parte trasera del Hospital El Pino.

En dicho momento, el equipo municipal fue atacado por un grupo de agresores, quienes lanzaron piedras contra los vehículos.

La defensa del alcalde, Catalina Correa, indicó no sentirse conforme con la medida cautelar dictada por el Juzgado de Garantía y no descartó solicitar una medida más grave en caso de incumplimiento.

“No estamos conformes del todo con la medida cautelar, nosotros solicitamos la medida de mayor intensidad. No es un hecho aislado en la comuna, todos sabemos el nivel de peligrosidad que se vive en San Bernardo en ciertos operativos”, comentó.

El plazo de investigación fue fijado en 90 días, donde no se descarta incorporar nuevos antecedentes o más involucrados en los hechos.