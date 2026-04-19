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Alerta en Puerto Williams: confirman interrupción de servicio de telecomunicaciones en Magallanes

Una falla en la Fibra Óptica Austral mantiene con interrupciones de señal a Puerto Williams. Autoridades activaron medidas de emergencia.

Juan Castillo

Alerta en Puerto Williams: confirman interrupción de servicio de telecomunicaciones en Magallanes

Una interrupción en los servicios de telecomunicaciones afecta a la totalidad de la localidad de Puerto Williams, en la comuna de Cabo de Hornos, Región de Magallanes.

Según informó SENAPRED, la situación se debe a una falla en la Fibra Óptica Austral (FOA), generando cortes intermitentes en la conectividad de la zona.

El problema ha obligado a activar medidas de contingencia para asegurar la comunicación en el territorio más austral del país.

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Desde la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) se informó que el buque especializado CS Wave Sentinel se encuentra trabajando en terreno para identificar la falla y ejecutar las maniobras necesarias para restablecer el servicio.

Activan plan de emergencia en Puerto Williams

Ante la magnitud del corte, las autoridades solicitaron a las principales compañías del país implementar medidas excepcionales. En ese contexto, Subtel instruyó a Entel, WOM, Claro y Movistar activar el roaming de emergencia, permitiendo mantener operativas las comunicaciones de voz y datos en la comuna.

Además, se desplegaron sistemas alternativos para garantizar la conectividad de los servicios críticos. Desde SENAPRED detallaron que se coordinó con equipos de emergencia para mantener enlaces entre Punta Arenas y Puerto Williams mediante tecnología satelital y redes de radio.

Estas acciones buscan asegurar el funcionamiento del sistema de salud, bomberos y Carabineros.

En paralelo, equipos técnicos de la empresa CTR junto al buque CS Wave Sentinel continúan trabajando en la reposición del servicio, aunque los tiempos de solución dependerán del avance en la detección y reparación de la falla.

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