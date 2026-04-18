Pulso Ciudadano UDD: primera cadena nacional del presidente Kast no logra impacto y aprobación se mantiene en 39%

El último sondeo del Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo reveló que la primera cadena nacional del presidente José Antonio Kast tuvo un alcance limitado y escaso impacto en la opinión pública.

Según la medición, solo un 39% de los encuestados declaró haber visto o informado sobre el mensaje, mientras que un 61% no tuvo exposición.

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Además, la aprobación del mandatario se mantuvo sin variaciones en 39% antes y después del discurso, dentro del margen de error del estudio.

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El análisis, realizado sobre más de mil casos en dos mediciones consecutivas, también mostró leves movimientos en percepciones económicas: quienes creen que su situación empeorará bajaron de 41% a 38%, mientras que el optimismo subió apenas de 19% a 20%.

Las medidas

Sobre las medidas anunciadas, existe una opinión dividida respecto a si la reducción del impuesto a las empresas del 27% al 23% impulsará la inversión y el crecimiento económico.

Los resultados muestran que un 43% del total de encuestados cree que esta medida no contribuirá, postura que se acentúa significativamente entre los votantes habituales (54%), mientras que un37% del total considera que sí contribuirá, una percepción que tiene mayor fuerza entre los votantes obligados (42%).

En tanto, existe un amplio consenso social a favor de eliminar las contribuciones a la primera vivienda para los mayores de 65 años, alcanzando un 72% de respaldo total.

Esta opinión es transversal, con un apoyo del 76% entre los votantes obligados y un 73% en los votantes habituales. En contraste, solo un 18% de la muestra general se manifiesta en desacuerdo con la medida (cifra que sube al 20% en el segmento de votantes habituales).