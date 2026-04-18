;

Pulso Ciudadano UDD: primera cadena nacional del presidente Kast no logra impacto y aprobación se mantiene en 39%

El sondeo revela además que la mayoría de los consultados no estuvo expuesta al mensaje presidencial.

ADN Radio

Presidencia

Presidencia

El último sondeo del Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo reveló que la primera cadena nacional del presidente José Antonio Kast tuvo un alcance limitado y escaso impacto en la opinión pública.

Según la medición, solo un 39% de los encuestados declaró haber visto o informado sobre el mensaje, mientras que un 61% no tuvo exposición.

ADN

Presidencia

Además, la aprobación del mandatario se mantuvo sin variaciones en 39% antes y después del discurso, dentro del margen de error del estudio.

ADN

UDD

Revisa también

ADN

El análisis, realizado sobre más de mil casos en dos mediciones consecutivas, también mostró leves movimientos en percepciones económicas: quienes creen que su situación empeorará bajaron de 41% a 38%, mientras que el optimismo subió apenas de 19% a 20%.

Las medidas

Sobre las medidas anunciadas, existe una opinión dividida respecto a si la reducción del impuesto a las empresas del 27% al 23% impulsará la inversión y el crecimiento económico.

Los resultados muestran que un 43% del total de encuestados cree que esta medida no contribuirá, postura que se acentúa significativamente entre los votantes habituales (54%), mientras que un37% del total considera que sí contribuirá, una percepción que tiene mayor fuerza entre los votantes obligados (42%).

En tanto, existe un amplio consenso social a favor de eliminar las contribuciones a la primera vivienda para los mayores de 65 años, alcanzando un 72% de respaldo total.

Esta opinión es transversal, con un apoyo del 76% entre los votantes obligados y un 73% en los votantes habituales. En contraste, solo un 18% de la muestra general se manifiesta en desacuerdo con la medida (cifra que sube al 20% en el segmento de votantes habituales).

Contenido patrocinado

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

¿Quiénes son &#039;The Cockroaches&#039;? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

¿Quiénes son 'The Cockroaches'? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: &#039;Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...&#039;

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: 'Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...'

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

&#039;EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO&#039;: Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

'EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO': Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad