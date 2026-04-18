“Ya se está notando”: recordada ex chica ‘Rojo’ mostró el avance de su embarazo y las redes se emocionan

A principios de marzo, el mundo del espectáculo nacional recibió una noticia que enterneció a todo el país y es que en aquella oportunidad la cantante chilena Christell Rodríguez hizo público su embarazo.

Durante la jornada del pasado viernes, la intérprete publicó una serie de historias respondiendo preguntas de sus seguidores.

En uno de los registros, Christell mostró el avance de su embarazo, detallando que se encuentra en la semana 24 de gestación.

“Ya se está notando”, comentó la ex participante de Rojo, además de confirmar que está esperando un niño y que ya eligió el nombre junto a su pareja.

Ampliar

“No me dio susto quedar embarazada”

Christell continuó respondiendo preguntas a través de sus historias, en la que una seguidora le preguntó sobre si le asustó al enterarse de su embarazo debido a la cirugía bariátrica que se había sometido en un pasado.

“No me dio susto quedar embarazada. Me he cuidado muy conscientemente desde que me operé y gracias a Dios mis niveles de vitaminas están súper”, comentó.

“El bebé está creciendo acorde a cómo debe ser al igual que su peso”, cerró.