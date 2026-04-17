FOTO. Ex One Direction es hospitalizado y entrega emotivo mensaje a sus fans: “Gracias por todo su amor”

El cantante utilizó su cuenta de Instagram para dar a conocer su estado de salud. Se presentará el próximo 2 de octubre en Chile

Nicolás Lara Córdova

Este viernes una publicación de Instagram preocupó a todos los fanáticos de One Direction y es que el cantante Zayn Malik dio a conocer que fue hospitalizado de emergencia.

El ex One Direction de 33 años se encuentra en promoción de su álbum Konnakol y tuvo que ser ingresado por una complicación en su salud, pero Malik aseguró estar en recuperación.

Revisa también:

“Muchas gracias a todos mis fanáticos por su amor y cariño, ha sido una semana larga y todavía estoy en recuperación”, comentó.

Si bien Zain Malik no dio a conocer el diagnóstico médico, el cantante tuvo que pausar todas las actividades que tenía programadas.

“Tengo el corazón roto de no poder verlos esta semana, ya que no estaría en el lugar en que estoy hoy sin su apoyo, así que estoy agradecido por su entendimiento”, complementó.

“Estoy agradecido por el personal del hospital, doctores, enfermeras, cardiólogos, y todos los que me ayudaron para continuar. Son unas leyendas. Mucho amor para todos”,cerró.

Este viernes 17 de abril, Zain Malik estrenó su quinto álbum de estudio como solista, Konnakol, el que lo traerá a Chile el próximo 2 de octubre, donde se presentará en el Movistar Arena.

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

¿Quiénes son &#039;The Cockroaches&#039;? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: &#039;Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...&#039;

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

&#039;EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO&#039;: Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

