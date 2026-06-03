Gobierno responde a propuesta de Trump que podría aplicar aranceles de hasta 12,5% a productos chilenos

El Gobierno de Chile reaccionó este miércoles a la recomendación preliminar impulsada por la administración de Donald Trump, que propone aplicar aranceles de entre 10% y 12,5% a productos provenientes de países que, según la evaluación inicial de Estados Unidos, no contarían con mecanismos suficientes para impedir la importación de bienes elaborados mediante trabajo forzoso.

A través de una declaración oficial, la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei) enfatizó que la iniciativa aún se encuentra en fase de consulta pública y análisis, por lo que no constituye una medida definitiva.

Desde Cancillería señalaron que Chile ha participado activamente en las instancias de diálogo y consulta impulsadas por Washington, y que continuará realizando gestiones para resguardar los intereses nacionales y alcanzar las mejores condiciones para el comercio exterior.

Además, informaron que el Ministerio de Relaciones Exteriores coordina un trabajo conjunto con Hacienda y Trabajo, alineado con los estándares de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para presentar antecedentes técnicos que permitan responder a la investigación estadounidense.

El Ejecutivo también destacó que la propuesta no está dirigida exclusivamente contra Chile, sino que forma parte de una revisión comercial que involucra a más de 60 países, incluidos socios estratégicos de Estados Unidos como Canadá, México, Australia, Corea del Sur y la Unión Europea.

Inquietud del gremio salmonero

Desde SalmonChile manifestaron inquietud por el eventual impacto de la medida sobre uno de los principales sectores exportadores del país.

El presidente del gremio, Patricio Melero, sostuvo que un arancel de 12,5% “afectaría la competitividad del sector y profundizaría los efectos que ya ha generado la carga arancelaria vigente”.

La entidad aseguró que participará activamente en el proceso de consulta pública para aportar antecedentes sobre los estándares bajo los cuales opera la industria salmonera chilena y valoró las gestiones que está realizando el Gobierno para evitar que la recomendación se transforme en una medida efectiva.