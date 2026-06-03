¿Sufres de endometriosis? Así funciona el Bono PAD para acceder a cirugía laparoscópica con Fonasa
La modalidad contempla prestaciones para endometriosis ovárica y endometriosis profunda sin compromiso intestinal.
Miles de mujeres viven con endometriosis, una enfermedad que se produce cuando tejido similar al que recubre el útero crece fuera de este órgano. En los casos más complejos, el tratamiento puede requerir una cirugía.
Lo que muchas personas no saben es que Fonasa cuenta con prestaciones para esta enfermedad a través del Bono PAD (Pago Asociado a Diagnóstico), una modalidad que permite acceder a una intervención con valores y cobertura definidos previamente.
¿Cómo acceder al Bono PAD?
- Paso 1: Consultar con un ginecólogo para confirmar el diagnóstico y determinar si corresponde un tratamiento quirúrgico.
- Paso 2: Revisar qué clínicas o centros de salud cuentan con convenio vigente para esta prestación a través del buscador de Bono PAD de Fonasa (AQUÍ).
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- Paso 3: Solicitar una evaluación en el establecimiento elegido y confirmar que la cirugía puede realizarse bajo esta modalidad.
- Paso 4: Comprar el Bono PAD y coordinar la fecha de la intervención.
¿Cuánto cuesta la cirugía?
Según los valores vigentes de Fonasa, existen prestaciones para distintos tipos de endometriosis tratadas por vía laparoscópica.
Endometriosis ovárica vía laparoscópica
- Valor total: $3.312.510
- Copago: $1.656.250
- Cobertura: 85%
- Monto del préstamo de salud: $1.407.820
Endometriosis profunda sin compromiso intestinal vía laparoscópica
- Valor total: $5.545.540
- Copago: $2.772.770
- Cobertura: 85%
- Monto del préstamo de salud: $2.356.850
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