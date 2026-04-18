Tras la emergencia: escuelas afectadas por incendios en el Biobío acceden a ayuda tecnológica / FG Trade

A principios de 2026 un gran incendio forestal afectó a la Región del Biobío y dejó a varias localidades con graves daños o grandes pérdidas.

A tres meses de la tragedia, los estudiantes y docentes de la Escuela de Punta de Parra, una de las localidades afectadas por el fuego, recibieron una ayuda que les permitirá retomar sus clases.

La ayuda recibida fue la entrega de computadores y acceso a internet de manera gratuita durante dos años en su establecimiento.

“Hoy no solo estamos recuperando conectividad, sino también oportunidades para nuestros niños, niñas y jóvenes. Este es el camino: colaboración real para mejorar la vida de nuestros vecinos y vecinas”, comentó el alcalde de Tomé, Ítalo Cáceres.

El apoyo nació de una iniciativa entre Desafío Levantemos Chile y Entel, quienes entregaron 94 computadores a estudiantes de las comunas de Penco y Tomé y, además, de la instalación de antenas Starlink en la escuela recién mencionada.