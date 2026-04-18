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Tras la emergencia: escuelas afectadas por incendios en el Biobío acceden a ayuda tecnológica

La Escuela de Punta de Parra recibió computadores y acceso a internet gratuito.

Nicolás Lara Córdova

Tras la emergencia: escuelas afectadas por incendios en el Biobío acceden a ayuda tecnológica

Tras la emergencia: escuelas afectadas por incendios en el Biobío acceden a ayuda tecnológica / FG Trade

A principios de 2026 un gran incendio forestal afectó a la Región del Biobío y dejó a varias localidades con graves daños o grandes pérdidas.

A tres meses de la tragedia, los estudiantes y docentes de la Escuela de Punta de Parra, una de las localidades afectadas por el fuego, recibieron una ayuda que les permitirá retomar sus clases.

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La ayuda recibida fue la entrega de computadores y acceso a internet de manera gratuita durante dos años en su establecimiento.

“Hoy no solo estamos recuperando conectividad, sino también oportunidades para nuestros niños, niñas y jóvenes. Este es el camino: colaboración real para mejorar la vida de nuestros vecinos y vecinas”, comentó el alcalde de Tomé, Ítalo Cáceres.

El apoyo nació de una iniciativa entre Desafío Levantemos Chile y Entel, quienes entregaron 94 computadores a estudiantes de las comunas de Penco y Tomé y, además, de la instalación de antenas Starlink en la escuela recién mencionada.

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