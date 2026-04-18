Luto en el cine: reconocida actriz de Downton Abbey y Atrápame si puedes, Nathalie Baye, fallece a los 77 años
El fallecimiento de la reconocida actriz francesa se dio a conocer durante la mañana de este sábado.
El mundo del cine y el espectáculo está de luto. Durante la mañana de este sábado se dio a conocer la muerte de la actriz francesa Nathalie Baye a los 77 años.
El fallecimiento de Baye se dio este viernes en su hogar ubicado en París, debido a complicaciones surgidas por la enfermedad con cuerpos de Lewy que la afectaba según informó AFP.
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Los cuerpos de Lewy son una enfermedad neurodegenerativa que puede alterar el estado de ánimo, movimiento y puede provocar alucinaciones.
Nathalie Baye participó en la película Downton Abbey: una nueva era donde interpretó Madame de Montmirail. 3
También es conocida por haber interpretado a Paula Abagnale, quien fuera la madre de Leonardo di Caprio en la película Atrápame si puedes.
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