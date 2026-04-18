Luto en el cine: reconocida actriz de Downton Abbey y Atrápame si puedes, Nathalie Baye, fallece a los 77 años / Arnold Jerocki

El mundo del cine y el espectáculo está de luto. Durante la mañana de este sábado se dio a conocer la muerte de la actriz francesa Nathalie Baye a los 77 años.

El fallecimiento de Baye se dio este viernes en su hogar ubicado en París, debido a complicaciones surgidas por la enfermedad con cuerpos de Lewy que la afectaba según informó AFP.

Los cuerpos de Lewy son una enfermedad neurodegenerativa que puede alterar el estado de ánimo, movimiento y puede provocar alucinaciones.

Nathalie Baye participó en la película Downton Abbey: una nueva era donde interpretó Madame de Montmirail. 3

También es conocida por haber interpretado a Paula Abagnale, quien fuera la madre de Leonardo di Caprio en la película Atrápame si puedes.