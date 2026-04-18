;

Luto en el cine: reconocida actriz de Downton Abbey y Atrápame si puedes, Nathalie Baye, fallece a los 77 años

El fallecimiento de la reconocida actriz francesa se dio a conocer durante la mañana de este sábado.

Nicolás Lara Córdova

Luto en el cine: reconocida actriz de Downton Abbey y Atrápame si puedes, Nathalie Baye, fallece a los 77 años

Luto en el cine: reconocida actriz de Downton Abbey y Atrápame si puedes, Nathalie Baye, fallece a los 77 años / Arnold Jerocki

El mundo del cine y el espectáculo está de luto. Durante la mañana de este sábado se dio a conocer la muerte de la actriz francesa Nathalie Baye a los 77 años.

El fallecimiento de Baye se dio este viernes en su hogar ubicado en París, debido a complicaciones surgidas por la enfermedad con cuerpos de Lewy que la afectaba según informó AFP.

Revisa también:

ADN

Los cuerpos de Lewy son una enfermedad neurodegenerativa que puede alterar el estado de ánimo, movimiento y puede provocar alucinaciones.

Nathalie Baye participó en la película Downton Abbey: una nueva era donde interpretó Madame de Montmirail. 3

También es conocida por haber interpretado a Paula Abagnale, quien fuera la madre de Leonardo di Caprio en la película Atrápame si puedes.

Contenido patrocinado

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

¿Quiénes son &#039;The Cockroaches&#039;? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

¿Quiénes son 'The Cockroaches'? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: &#039;Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...&#039;

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: 'Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...'

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

&#039;EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO&#039;: Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

'EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO': Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad