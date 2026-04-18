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Casa de Patricio Aylwin sale a la venta: podría superar los $1.800 millones

El inmueble, ubicado en Providencia, destaca por su valor histórico y por haber sido residencia del exmandatario durante décadas.

Verónica Villalobos

Casa de Patricio Aylwin sale a la venta: podría superar los $1.800 millones

Santiago

La familia de Patricio Aylwin puso en venta la vivienda donde el exmandatario residió por años, incluyendo su periodo en la Presidencia tras el retorno a la democracia en 1990.

Ubicada en la comuna de Providencia, la propiedad se emplaza en un terreno de 460 metros cuadrados y conserva muebles, objetos personales y espacios que fueron escenario de reuniones políticas relevantes.

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El inmueble, que cuenta con cuatro niveles, también fue punto de encuentro de figuras internacionales como el Dalai Lama, el escritor Gabriel García Márquez y el expresidente estadounidense George H. W. Bush.

Según estimaciones, su valor podría alcanzar entre 45.000 y 49.000 UF, es decir, cerca de $1.700 a $1.800 millones, debido a su componente patrimonial, superando el precio promedio del sector.

Desde la familia explicaron que la decisión responde a los altos costos de mantención y al deterioro de la propiedad, que no ha recibido reparaciones mayores en años y permanece desocupada desde hace cuatro años.

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