Casa de Patricio Aylwin sale a la venta: podría superar los $1.800 millones

Santiago

La familia de Patricio Aylwin puso en venta la vivienda donde el exmandatario residió por años, incluyendo su periodo en la Presidencia tras el retorno a la democracia en 1990.

Ubicada en la comuna de Providencia, la propiedad se emplaza en un terreno de 460 metros cuadrados y conserva muebles, objetos personales y espacios que fueron escenario de reuniones políticas relevantes.

El inmueble, que cuenta con cuatro niveles, también fue punto de encuentro de figuras internacionales como el Dalai Lama, el escritor Gabriel García Márquez y el expresidente estadounidense George H. W. Bush.

Según estimaciones, su valor podría alcanzar entre 45.000 y 49.000 UF, es decir, cerca de $1.700 a $1.800 millones, debido a su componente patrimonial, superando el precio promedio del sector.

Desde la familia explicaron que la decisión responde a los altos costos de mantención y al deterioro de la propiedad, que no ha recibido reparaciones mayores en años y permanece desocupada desde hace cuatro años.