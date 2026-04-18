Trágico fallecimiento en playa de Iquique: investigan muerte por inmersión
Carabineros trabaja en el lugar tras el hallazgo.
Una persona murió la tarde de este sábado en la Playa Huayquique, en la ciudad de Iquique, en un hecho que está siendo investigado por las autoridades.
De acuerdo a información preliminar recogida por medios locales, la víctima, presuntamente un pescador, habría fallecido por inmersión en el sector costero.
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Hasta el lugar concurrió personal de Carabineros de Chile, quienes adoptaron el procedimiento correspondiente para esclarecer las circunstancias del hecho.
Por ahora, no se han entregado mayores antecedentes sobre la identidad de la persona ni las condiciones en que ocurrió el incidente.
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