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“Hay que seguir trabajando”: Gago justifica la falta de puntería en la U y las ausencias del club ante Everton

El entrenador de los azules apuntó a una falta de funcionamiento con tal de haberse quedado con la victoria en Sausalito.

Carlos Madariaga

“Hay que seguir trabajando”: Gago justifica la falta de puntería en la U y las ausencias del club ante Everton

“Hay que seguir trabajando”: Gago justifica la falta de puntería en la U y las ausencias del club ante Everton / Sebastian Olavarria

Fernando Gago salió a explicar en conferencia de prensa el desarrollo del partido en que la U de Chile no pudo imponerse ante Everton, lamentando la falta de finiquito.

“Propusimos muchísimo en el juego, estuvimos algo imprecisos en el último pase y aun así generamos muchas posibilidades”, planteó, tranquilo pese al hecho de no anotar en los últimos dos encuentros, donde tampoco ganaron.

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“No hacemos goles hace dos partidos, pero antes convertimos bastante. Hay que seguir trabajando, independiente de los resultados (...) No hay un plazo, es tratar de seguir creciendo partido a partido en la forma en que queremos jugar”, recalcó el exovolante, desestimando que la U de Chile haya bajado su nivel en el segundo tiempo.

Nos apresuramos bastante en el último pase, nos generamos chances en el segundo tiempo y en el primero la fórmula fue mejor. Es seguir mejorando, es así”, comentó Fernando Gago, que también abordó la serie de lesiones en el equipo, descartando que sea una “herencia” del proceso anterior.

“Sería de mal gusto. Con nosotros no hemos tenido problemas musculares, salvo por las sobrecargas de Marcelo Morales y Franco Calderón, por la cual decidí que descansaran”, dijo, justificando la no citación de ambos jugadores.

Por último, ya se planteó en torno al Clásico Universitario del próximo sábado. “En los clásicos hay mucha ilusión, tenemos que tratar de llegar lo mejor posible y jugar el partido como hay que hacerlo, independiente de lo que implica jugar un clásico”, cerró Gago.

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