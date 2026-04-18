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Pymes alertan impacto por alza en fletes: tensión crece ante posible movilización de camioneros

Desde Unapyme adviertieron que pequeñas empresas no pueden asumir mayores costos de transporte en medio de alzas de combustibles y amenaza de paralización.

Juan Castillo

Isidora Henríquez

Pymes alertan impacto por alza en fletes: tensión crece ante posible movilización de camioneros

Pymes alertan impacto por alza en fletes: tensión crece ante posible movilización de camioneros

01:20

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Las pequeñas y medianas empresas encendieron las alarmas ante el posible impacto económico que podría generar un alza en los costos de transporte, en medio de la tensión entre gremios de camioneros y el Gobierno por el precio de los combustibles.

Desde el sector advierten que un eventual incremento en los fletes podría afectar directamente su operación diaria y sostenibilidad.

El escenario se vuelve más complejo considerando que la próxima semana será clave para definir si los transportistas avanzan hacia paralizaciones, impulsadas por el encarecimiento del diésel y la falta de subsidios.

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Como alternativa, desde el rubro camionero se ha planteado que el mayor costo sea absorbido por las empresas generadoras de carga, lo que genera inquietud en el mundo de las pymes.

Pymes advierten que no pueden absorber nuevas alzas

Desde el gremio Unapyme, su presidente Luis Solís fue enfático en señalar que las empresas de menor tamaño no están en condiciones de asumir estos costos adicionales.

En ese sentido, aclaró que “las empresas de menor tamaño, las pymes, no somos generadores de carga”, marcando distancia respecto del rol que se les intenta asignar en la discusión.

Además, explicó que el impacto sería directo en su operación cotidiana: “si un camionero nos aumenta drásticamente el flete, que sería lo justo porque a ellos el costo se les fue arriba, nosotros no tenemos forma tampoco de abordarlo, porque la caja de las pymes es bien exigua”, evidenciando la fragilidad financiera del sector.

El conflicto se da en un contexto internacional marcado por la incertidumbre, donde la guerra en Medio Oriente ha presionado al alza los precios del combustible a nivel global. Este factor ha sido clave en el aumento de costos para el transporte, tensionando toda la cadena logística.

No obstante, expertos advierten que el escenario podría cambiar en caso de una eventual disminución de las tensiones internacionales, lo que podría aliviar el precio de los combustibles en los próximos meses.

Mientras tanto, el foco está puesto en las decisiones que adopten los camioneros y en la capacidad del Gobierno para evitar una paralización que afecte el abastecimiento y a las empresas más pequeñas.

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