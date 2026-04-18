Frío en Santiago: proyectan importante descenso en las temperaturas tras las lluvias en la capital
Durante la próxima semana, la Región Metropolitana enfrentará un fuerte descenso de temperaturas, con máximas de 16°C y mínimas bajo los 10°C.
Un cambio drástico en las condiciones climáticas se espera para los próximos días en la Región Metropolitana.
Luego de las lluvias proyectadas para este lunes, el panorama dará paso a un ambiente más frío y nuboso en Santiago, con temperaturas que comenzarán a acercarse a niveles típicos del invierno.
De acuerdo con los pronósticos, este lunes marcará el inicio de un descenso térmico significativo, con máximas que rondarán los 16°C. Se trata de valores más propios de los meses más fríos del año que del otoño, lo que anticipa jornadas más heladas para los habitantes de la capital.
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Mínimas bajo los 10°C y aumento de nubosidad en Santiago
El descenso no solo se reflejará en las temperaturas máximas. También se espera una baja importante en las mínimas, que podrían alcanzar los 8°C en Santiago durante la semana.
En sectores rurales y más alejados del centro urbano, como Melipilla, los termómetros incluso podrían descender hasta los 7°C hacia el miércoles 22.
Este cambio de escenario climático estará acompañado por un aumento de la nubosidad, lo que contribuirá a mantener las temperaturas bajas durante gran parte de la jornada. El fenómeno se dará por la inestabilidad posterior al sistema frontal que afectará a la zona central del país.
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