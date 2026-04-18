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Frío en Santiago: proyectan importante descenso en las temperaturas tras las lluvias en la capital

Durante la próxima semana, la Región Metropolitana enfrentará un fuerte descenso de temperaturas, con máximas de 16°C y mínimas bajo los 10°C.

Juan Castillo

Frío en Santiago: proyectan importante descenso en las temperaturas tras las lluvias en la capital

Frío en Santiago: proyectan importante descenso en las temperaturas tras las lluvias en la capital / [e]MARTIN ZABALA

Un cambio drástico en las condiciones climáticas se espera para los próximos días en la Región Metropolitana.

Luego de las lluvias proyectadas para este lunes, el panorama dará paso a un ambiente más frío y nuboso en Santiago, con temperaturas que comenzarán a acercarse a niveles típicos del invierno.

De acuerdo con los pronósticos, este lunes marcará el inicio de un descenso térmico significativo, con máximas que rondarán los 16°C. Se trata de valores más propios de los meses más fríos del año que del otoño, lo que anticipa jornadas más heladas para los habitantes de la capital.

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Mínimas bajo los 10°C y aumento de nubosidad en Santiago

El descenso no solo se reflejará en las temperaturas máximas. También se espera una baja importante en las mínimas, que podrían alcanzar los 8°C en Santiago durante la semana.

En sectores rurales y más alejados del centro urbano, como Melipilla, los termómetros incluso podrían descender hasta los 7°C hacia el miércoles 22.

Este cambio de escenario climático estará acompañado por un aumento de la nubosidad, lo que contribuirá a mantener las temperaturas bajas durante gran parte de la jornada. El fenómeno se dará por la inestabilidad posterior al sistema frontal que afectará a la zona central del país.

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