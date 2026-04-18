Alerta en una selección sudamericana tras la lesión de una de sus figuras en la Premier League / Jordan Pettitt - PA Images

El partido de este sábado entre Tottenham y Brighton no solo dejó muy herido al elenco local, que estaba rescatando una victoria vital por su pelea en evitar el descenso, pero que terminó lamentando un empate 2-2 en su estadio.

Dicho resultado dejó a los “Spurs” en zona de descenso aún, con 31 puntos, a falta de cinco fechas para el final.

Sin embargo, en Brighton también sufrieron más allá de lo deportivo, aunque la preocupación se extiende a una selección.

Esto considerando que apenas a los 17 minutos de juego debió salir sustituido el volante paraguayo Diego Gómez.

Con visibles muestras de dolor y hasta llanto en su rostro, el seleccionado encendió las alarmas en la “Albirroja” a menos de dos meses del debut en el Mundial 2026.

“El cuerpo médico de la selección nacional se encuentra en permanente seguimiento de la situación del futbolista Diego Gómez. Esperaremos el reporte oficial por parte del club a fin de conocer con mayor precisión el estado del jugador albirrojo”, explicaron desde la selección de Paraguay, que estará pendiente de la resonancia magnética que se hará el volante de 23 años este lunes, de la cual dependerá su citación a la Copa del Mundo.