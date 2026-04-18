Stephanie Vaquer lucha hoy en WrestleMania 42: a esta hora comenzará su pelea (y cómo verla en Chile)

La luchadora chilena Stephanie Vaquer tendrá este sábado uno de los combates más importantes de su carrera al presentarse en WrestleMania 42, el evento más relevante de la lucha libre a nivel mundial.

Su participación genera alta expectativa entre los fanáticos, considerando su protagonismo en la cartelera principal y la relevancia del título en disputa.

El espectáculo comenzó a las 18:00 horas en Chile y es transmitido por Netflix, pero su combate no será inmediato. Debido a la estructura del evento, su lucha está programada para la parte alta del show, lo que implica que los seguidores deberán esperar varias horas antes de verla en acción.

Una pelea estelar en el evento más importante de la WWE

El combate de Stephanie Vaquer está considerado como uno de los momentos destacados de la noche, por lo que de acuerdo con la programación estimada, la chilena subiría al ring cerca de las 22:00 horas.

Su espacio estaría previo al evento estelar, lo que refuerza su posicionamiento dentro de la empresa y su creciente reconocimiento internacional.

Aunque no hay un horario exacto confirmado para cada combate, la estimación se basa en la duración promedio de WrestleMania, que suele extenderse por cerca de cuatro horas. Esto ubica su pelea en el bloque estelar, aumentando la expectativa por su desempeño.

La participación de Vaquer en este escenario no solo marca un hito personal, sino también un momento significativo para la presencia chilena en la lucha libre global. Su aparición en WrestleMania consolida el crecimiento de su carrera y la posiciona como una de las figuras latinoamericanas más relevantes en la industria.

Para los fanáticos en Chile, la recomendación es seguir el evento completo o conectarse con anticipación al horario estimado para no perderse su combate, considerando posibles variaciones en la programación.