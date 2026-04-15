WWE en Chile: Stephanie Vaquer lidera lista de luchadores que se presentarán en el show de Santiago / WWE

WWE confirmó su regreso a Chile y ya instaló expectativa entre los fanáticos de la lucha libre.

La compañía anunció que las superestrellas de Monday Night Raw se presentarán en Santiago el próximo sábado 12 de septiembre, en un evento programado para el Movistar Arena, marcando así su retorno al país después de siete años. La gira también incluirá fechas en Ecuador, Colombia y Argentina.

Entre los nombres más llamativos del cartel aparece Stephanie Vaquer, actual campeona mundial femenina de WWE y una de las figuras con mayor arrastre para el público chileno.

Junto a ella, la empresa incluyó en su anuncio al campeón intercontinental Penta, además de Seth “Freakin” Rollins, The Usos, Becky Lynch, GUNTHER y Oba Femi, entre otros.

Eso sí, WWE también advirtió que el elenco “está sujeto a cambios”, una fórmula habitual en este tipo de eventos en vivo que deja abierta la opción de modificaciones en el elenco anunciado.

Stephanie Vaquer asoma como la gran carta del regreso de WWE a Santiago

El evento en la capital chilena será parte del WWE South America Live Tour, una gira que arrancará en Quito el 9 de septiembre, seguirá por Bogotá el día 10 y continuará en Buenos Aires el 11, antes de cerrar en Santiago el sábado 12.

Desde el punto de vista local, la presencia de Vaquer le da un impulso especial al espectáculo. Medios especializados y nacionales destacaron que esta será la primera vez que el público chileno podrá verla en el país como una de las principales figuras de la marca.

Por ahora, la empresa habilitó un registro para acceder a la preventa, aunque todavía no se conocen los precios de las entradas.