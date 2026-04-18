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Revés para nieta de Pinochet: Corte Suprema descarta restitución de terreno en el sur de Chile

El fallo descartó la restitución de un predio en Puyehue y confirmó la permanencia de sus actuales ocupantes.

Nelson Quiroz

Agencia Uno - Captura

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La Corte Suprema de Chile rechazó de manera definitiva la demanda presentada por Francisca Lucía Ponce Pinochet, quien buscaba recuperar terrenos ubicados en una comunidad indígena en la comuna de Puyehue.

En un fallo unánime, la Cuarta Sala del tribunal revocó la decisión previa de la Corte de Apelaciones de Valdivia, que había acogido la acción judicial.

ADN

Sebastian Beltran Gaete

Tras revisar los antecedentes, los ministros concluyeron que no se cumplen las condiciones legales para ordenar la restitución del predio, vinculado al Fundo El Pafú.

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Según la resolución, los actuales ocupantes, entre ellos la Comunidad Indígena Llanquileo y un particular, ya habitaban el terreno antes de que la demandante adquiriera derechos sobre este.

Por ello, el tribunal determinó que existe una base previa que justifica su permanencia, descartando la figura de “precario”, que exige ausencia total de título o fundamento para ocupar un inmueble.

El fallo también consideró que la propia demandante había impulsado acciones judiciales anteriores, como un interdicto posesorio y una querella, sin resultados favorables, lo que evidenciaba que el conflicto por la tenencia del terreno venía de antes.

Con esta decisión, la Corte Suprema dejó sin efecto la sentencia que ordenaba la restitución y confirmó la permanencia de la comunidad en el lugar, cerrando así el litigio sobre estos terrenos en la provincia de Osorno.

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