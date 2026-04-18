El creador de contenido para adultos Benja Mora encendió el debate en redes sociales tras revelar una polémica experiencia que habría vivido durante un supuesto proceso para ingresar a un reality show.

Según relató en el programa digital Orgásmicos, el influencer fue contactado para una reunión que, en principio, estaría relacionada con su eventual participación en televisión.

Sin embargo, de acuerdo a su propio relato, la situación tomó un giro inesperado, lo que elevó la incomodidad de la cita al máximo.

De acuerdo a su testimonio, en el encuentro no solo se habría hablado de su ingreso al espacio televisivo, sino que también recibió una oferta económica que lo dejó incómodo.

“Un productor de televisión me ofreció 10 millones, que hace realities, para que me fuera con él al hotel”, aseguró, agregando que la propuesta incluía condiciones personales ajenas al ámbito profesional.

El creador explicó que se sintió tratado “como un producto”, relatando que incluso en la reunión varias personas habrían discutido montos económicos asociados a este tipo de propuestas.

“Me ofreció 10 palos semanales, quería todo. Me dijo: quiero que pruebes, quiero probar, quiero esto, quiero aquello (...) A mí me citaron a una reunión así, todas las personas merecen un respeto y estar con cuatro personas mayores y que te digan: ya, pero, Benjita, tú te dedicas al contenido adulto, somos cuatro...”, sumó.

La revelación generó una fuerte reacción en redes sociales, donde el tema se viralizó rápidamente. Mientras algunos usuarios pusieron en duda la veracidad del relato, otros defendieron su postura y cuestionaron este tipo de prácticas en la industria televisiva.

El propio Mora respondió a las críticas, asegurando que ha recibido propuestas similares y que tiene claros sus límites. Además, sostuvo que su trabajo en plataformas para adultos no justifica situaciones que, según planteó, cruzan una línea de respeto.